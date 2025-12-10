Стилист Лисовец решил отметить Новый год в красном нижнем белье

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Российский стилист Владислав Лисовец решил дополнить свой новогодний образ недорогим красным нижним бельем. Детали праздничного наряда он раскрыл на шоу "Дерзкая готовка" с ведущей Ляйсан Утяшевой, опубликованном на YouTube.

Стилист поделился, что на предстоящее торжество он не планирует сильно тратиться на одеяние, а вместо этого выберет красный костюм, который уже имеется в его гардеробе.

"Я бы заказал себе красные трусы рублей за 500. <...> Может, даже в клеточку они будут. Я буду в красном костюме, и будут трусы на всякий случай", – отметил он.

Отвечая на вопрос ведущей о том, в чем лучше встречать Новый год, Лисовец предложил обратить внимание на красные, оранжевые и желтые оттенки в одежде.

Также, по мнению стилиста, в образ стоит включить золотой и бордовые элементы, поскольку они считаются наиболее удачными цветами для новогоднего наряда в год Лошади.

Лисовец подчеркнул, что любой из этих оттенков можно легко включить в образ. Например, для женщин это может быть помада или лак, туфли или другой выразительный аксессуар, а мужчинам стоит выбрать пиджак и галстук, так как это сейчас в тренде.