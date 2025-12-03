Стилист Рогов посоветовал носить маленькие сумки в Новый год

Фото: legion-media.com/PEOPLETALK

Стилист Александр Рогов посоветовал в Новый год носить маленькие сумки. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

"Продолжаю собирать для вас новогодние образы. Сделал для вас список симпатичных маленьких сумочек для главной ночи года от локальных марок!" – поделился стилист.

Эксперт также отметил, что такие сумки – отличная идея для подарка.

Ранее Рогов порекомендовал носить куртку рабочего с нарядными или нежными юбками. Он подчеркнул, что такую куртку можно сочетать и с более интересными вещами, например, полупрозрачными тканями, цветочными аппликациями, бахромой и пайетками.

