03 декабря, 17:57Общество
Стилист Рогов посоветовал носить маленькие сумки в Новый год
Фото: legion-media.com/PEOPLETALK
Стилист Александр Рогов посоветовал в Новый год носить маленькие сумки. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.
"Продолжаю собирать для вас новогодние образы. Сделал для вас список симпатичных маленьких сумочек для главной ночи года от локальных марок!" – поделился стилист.
Эксперт также отметил, что такие сумки – отличная идея для подарка.
Ранее Рогов порекомендовал носить куртку рабочего с нарядными или нежными юбками. Он подчеркнул, что такую куртку можно сочетать и с более интересными вещами, например, полупрозрачными тканями, цветочными аппликациями, бахромой и пайетками.
