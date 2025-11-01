Врач Тяжельников: одежда в стиле 2000-х годов может привести к бесплодию и варикозу

Фото: 123RF.com/koonsiri

Короткие куртки и джинсы с низкой посадкой в стиле 2000-х годов могут представлять серьезную угрозу для здоровья, приводя к бесплодию и варикозу, сообщил Агентству "Москва" доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столицы, главный врач городской поликлиники № 220 Андрей Тяжельников.

По словам эксперта, такая одежда в холодное время года приводит к переохлаждению области поясницы и таза, что является стрессом для организма и значительно снижает иммунитет. Это повышает риски заражения ОРВИ и гриппом, который опасен серьезными осложнениями.

"Единственной эффективной защитой от гриппа является вакцинация", – подчеркнул Тяжельников.

Кроме того, переохлаждение может спровоцировать гинекологические и урологические заболевания, в перспективе способные привести даже к бесплодию.

Также врач заявил, что узкие джинсы с низкой посадкой сдавливают кровеносные сосуды в области таза и ног, нарушая кровообращение. Это может стать причиной развития варикозной болезни, отеков, а также ухудшить кровоснабжение половых органов. Дополнительно сдавливание органов брюшной полости провоцирует проблемы с пищеварением, вздутие, запоры, а также боли в животе.

