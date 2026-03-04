TOI: тигры за сутки загрызли двух человек в индийском штате Махараштра

Фото: 123RF.com/sourabhbharti

Тигры за сутки загрызли двух человек в индийском штате Махараштра. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Times of India.

По данным СМИ, нападения произошли в округе Чандрапур с разницей в 12 часов. Вечером 28 февраля 60-летний Кашинат Лонбале отправился в лес за дровами и не вернулся. Позднее его тело нашли с травмами от дикой кошки.

Утром следующего дня зверь набросился на 45-летнюю Суниту Бхояр, которая собирала хлопок на опушке леса. Коллеги пострадавшей отогнали хищника, однако полученные ранения оказались для нее смертельными.

Из-за случившегося местные власти усилили патрулирование в местах нападений, установили фотоловушки и видеокамеры. Как указали журналисты, с начала года жертвами диких кошек в районе стали 6 человек: одного загрыз леопард, остальных – тигры.

Ранее в Индии волк утащил 4-месячного младенца и убил его. Животное пробралось в дом, пока все его жильцы спали. Когда мать ребенка проснулась, то увидела, как хищник убегает с ее ребенком. Останки малолетнего нашли в километре от дома в зарослях сахарного тростника.