09 февраля, 09:40

Происшествия
Times of India: неизвестный хищник растерзал 60-летнюю женщину в Индии

В Индии 60-летняя женщина стала жертвой неизвестного хищника

В Индии 60-летняя Ганга Деви стала жертвой неизвестного хищника. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Times of India.

Выяснилось, что женщина направилась в лес, который расположен возле города Найнитал. Ей понадобился корм для скота. Однако к вечеру она не вернулась домой, поэтому семья Деви сообщила о ее пропаже в местный департамент лесного хозяйства.

Спустя время были организованы поиски. На следующий день останки женщины нашли в трех километрах от ее дома. На теле выявлены глубокие раны, которые свойственны хищным кошкам. Однако неизвестно, кто именно убил Деви – тигр или леопард.

Ранее бывшая участница шоу "Голос" Ифунаня Нвангене умерла у себя дома в Нигерии после укуса змеи. По словам очевидцев, сотрудники экстренных служб выносили из здания двух змей, одна из которых была похожа на кобру.

Подруга певицы Хилари Обинна рассказала, что та спала, когда рептилия ее укусила. Сначала пострадавшая обратилась в ближайшую клинику, однако там не оказалось противоядия. После этого ее доставили в больницу.

Музыкальный директор хора Сэм Эзугву добавил, что, пока врачи пытались стабилизировать состояние женщины, она не могла говорить. Также у нее были проблемы с дыханием.

Ядовитая змея укусила 16-летнюю москвичку в квартире

