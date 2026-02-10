Axios: Трамп не поддерживает аннексию Израилем Западного берега реки Иордан

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп выступает против аннексии Израилем Западного берега реки Иордан. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источник.

По словам представителя Вашингтона, стабильный Западный берег должен обеспечивать безопасность Израиля и соответствовать цели администрации США по достижению мира в регионе.

По данным СМИ, ранее Израиль предупредил США, что может самостоятельно атаковать Иран, если Исламская Республика пересечет установленные ими "красные линии" в области разработки баллистических ракет.

Предварительно, израильская сторона оценивает программу Ирана по созданию ракет как "экзистенциальную угрозу". В связи с этим Израиль не исключает, что может при необходимости в одиночку нанести удар по республике.