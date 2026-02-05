Форма поиска по сайту

02:57

Происшествия
TJP: один человек погиб при взрыве автомобиля в Израиле

Один человек погиб в результате взрыва автомобиля в Израиле

Фото: Москва 24/Никита Симонов

По меньшей мере один человек погиб и еще двое пострадали после взрыва автомобиля в израильском городе Кирьят-Ям. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на сотрудника медицинского центра Рамбам.

Прибывшие на место происшествия парамедики обнаружили горящий автомобиль и трех пострадавших, лежавших рядом с ним. Один из них скончался позднее в больнице.

Двое других пострадавших – мужчина и подросток – были экстренно госпитализированы в тяжелом состоянии с множественными травмами.

В настоящее время причина взрыва устанавливается. Полиция рассматривает версию о преждевременной детонации взрывного устройства, которое могло быть заложено в непосредственной близости от автомобиля.

Ранее восемь человек погибли в результате взрыва автомобиля в Нью-Дели. Также пострадали по меньшей мере 24 человека. По информации СМИ, трое из них получили серьезные ранения.

