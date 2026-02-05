Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля, 15:30

Политика

Украинская сторона сообщила о завершении переговоров в Абу-Даби

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД ОАЭ

В Абу-Даби завершились переговоры между представителями России, США и Украины, заявила пресс-секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Диана Давитян. Ее слова приводит ТАСС, ссылаясь на украинские СМИ.

Второй раунд консультаций в столице ОАЭ стартовал 4 февраля и продолжился 5-го числа. В рамках первой встречи российская, украинская и американская стороны сделали акцент на конкретных шагах и практических решениях.

По информации СМИ, повестка второй части переговоров затронула экономические вопросы, механизм прекращения огня и территориальные аспекты.

Промежуточные итоги встреч свидетельствуют о прогрессе по поводу мирного соглашения, заявлял спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Однако, по его словам, помешать этому регулярно пытаются сторонники войны из Европы и Великобритании.

О позитивных результатах говорил и госсекретарь США Марко Рубио. Он отмечал, что первая встреча поспособствовала значительному сокращению количества спорных моментов в решении украинского кризиса.

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика