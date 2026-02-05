Украинская сторона сообщила о завершении переговоров в Абу-Даби

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД ОАЭ

В Абу-Даби завершились переговоры между представителями России, США и Украины, заявила пресс-секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Диана Давитян. Ее слова приводит ТАСС, ссылаясь на украинские СМИ.

Второй раунд консультаций в столице ОАЭ стартовал 4 февраля и продолжился 5-го числа. В рамках первой встречи российская, украинская и американская стороны сделали акцент на конкретных шагах и практических решениях.

По информации СМИ, повестка второй части переговоров затронула экономические вопросы, механизм прекращения огня и территориальные аспекты.

Промежуточные итоги встреч свидетельствуют о прогрессе по поводу мирного соглашения, заявлял спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Однако, по его словам, помешать этому регулярно пытаются сторонники войны из Европы и Великобритании.

О позитивных результатах говорил и госсекретарь США Марко Рубио. Он отмечал, что первая встреча поспособствовала значительному сокращению количества спорных моментов в решении украинского кризиса.

