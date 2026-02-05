Путин оперативно получает информацию о ходе консультаций в Абу-Даби

Фото: kremlin.ru

Российская делегация оперативно предоставляет Владимиру Путину информацию о ходе консультаций в Абу-Даби. Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется, наша делегация оперативно докладывает главе государства", – подчеркнул представитель Кремля.

Тем не менее Песков отказался подводить итоги переговоров, поскольку они еще продолжаются.

Второй раунд консультаций в столице ОАЭ стартовал 4 февраля и продолжился 5-го числа. В рамках первой встречи российская, украинская и американская стороны сделали акцент на конкретных шагах и практических решениях.

Повестка второй части переговоров, по данным СМИ, затронет экономические вопросы, механизм прекращения огня и территориальные аспекты.

Промежуточные итоги говорят о прогрессе по поводу мирного соглашения, заявлял спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Однако, по его словам, помешать этому продвижению регулярно пытаются сторонники войны из Европы и Великобритании.

На позитивные результаты указывал и госсекретарь США Марко Рубио. Он отметил, что первая встреча поспособствовала значительному сокращению количества спорных моментов в решении украинского кризиса.