Трамп заявил, что по урегулированию ситуации на Украине ожидаются хорошие новости

Президент США Дональд Трамп считает, что вскоре по переговорам по украинскому урегулированию ожидаются хорошие новости. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп отметил, что сейчас во время переговорного процесса "много чего происходит". Однако, по его словам, "дела идут очень хорошо".

Ранее американский президент назвал "очень хорошим" развитие событий по Украине после переговоров в Абу-Даби, которые состоялись 23 и 24 января. В эти дни Россия, США и Украина обсудили политические решения конфликта.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще один раунд переговоров по урегулированию конфликта с участием российской, американской и украинской делегаций пройдет также в Абу-Даби 4–5 февраля.