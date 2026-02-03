В Ленобласти мать выбросила своих детей с 16-го этажа и покончила с собой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мать выбросила своих малолетних детей с 16-го этажа дома и затем покончила с собой в Ленинградской области, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Инцидент произошел 2 февраля. 23-летняя иностранка находилась на общем балконе в одном из домов в поселке Новогорелово Ломоносовского района, откуда и сбросила детей 2024 и 2025 годов рождения.

При этом дети выжили, так как своевременно получили квалифицированную медпомощь. Так как преступный умысел не был доведен до конца, следователи возбудили уголовное дело по статье 30 и статье 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух малолетних детей").

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему", – говорится в сообщении.

Ранее следственный комитет по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении женщины, убившей собственного сына. Выяснилось, что 40-летняя подозреваемая задушила маленького ребенка. В отношении нее возбуждено дело по статье 105 УК РФ ("Убийство"). Гражданка заключена под стражу.

