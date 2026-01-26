Форма поиска по сайту

26 января, 17:46

Происшествия

Столичный суд арестовал женщину, утопившую сына

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд заключил под стражу женщину, обвиняемую в убийстве своего пятилетнего сына в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ходе заседания женщина заявила, что не возражает против избрания ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре.

Тело ребенка с признаками утопления было найдено в квартире на Братеевской улице 24 января. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Как установило следствие, женщина, не желая воспитывать ребенка, посадила его в ванную и начала душить поясом от халата, опустив его с головой в воду. Фигурантке позднее было предъявлено обвинение.

Во время допроса она призналась, что думала об убийстве своего ребенка на протяжении длительного времени. По данным СМИ, женщина имеет психическое расстройство, однако не состоит на учете.

