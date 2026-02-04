Эпштейн высмеял Зеленского в переписке с экс-министром финансов США

Фото: ТАСС/Zuma/Uma Sanghvi

Американский финансист Джеффри Эпштейн высмеивал президента Украины Владимира Зеленского в личной переписке с бывшим министром финансов США Ларри Саммерсом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные материалы дела.

"Я не думаю, что он второй Рейган (40-й президент США Рональд Рейган до прихода в политику сделал карьеру в Голливуде. – Прим. ред.). Очевидно, что это дешевая комедия для избирателей, но настораживает, что он начинает разыгрывать это перед нашими инвесторами", – заявил Эпштейн в одном из сообщений.

Он также называл украинского политика "типичным восточноевропейским авантюристом" и утверждал, что тот якобы использует тему национальной идентичности в политических целях.

Имя Зеленского фигурировало в досье Эпштейна в контексте и других обсуждений. Например, в переписке 2019 года с тогдашним главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком финансист сомневался в способности украинского политика эффективно управлять страной.

В 2019 году Эпштейна арестовали, ему инкриминировали торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его смерти в тюрьме, которая, предположительно, наступила в результате самоубийства.

В конце января 2026 года министерство юстиции США рассекретило более 3 миллионов страниц документов, относящихся к делу Эпштейна.

В этих материалах американский лидер Дональд Трамп упоминается свыше 3 тысяч раз, в том числе в контексте вечеринок в Мар-а-Лаго с участием несовершеннолетних, которых привозил Эпштейн. Также в них фигурировали и российские политические деятели, в том числе бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский.