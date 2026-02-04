МИД РФ осудил убийство сына экс-лидера Ливии Каддафи

Фото: ТАСС/AP/Ben Curtis

Россия решительно осуждает убийство на западе Ливии сына экс-лидера страны Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама Каддафи. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

По словам дипломата, Москва рассчитывает на проведение тщательного расследования и привлечение виновных к ответственности.

"Выражаем соболезнования семье и близким покойного", – добавила Захарова.

Сейф аль-Ислам погиб 3 февраля в результате нападения на его дом в городе Зинтан. Адвокат погибшего Халед аз-Зайди назвал случившееся "результатом коварного покушения".

Представители политической команды Сейфа аль-Ислама сказали, что убийство не останется безнаказанным. Они призвали судебную систему Ливии и международное сообщество взять на себя ответственность за расследование.

Позднее племянник убитого опубликовал в Сети последнее аудиосообщение ливийского политика. В нем Сейф аль-Ислам раскритиковал иностранное вмешательство после событий "арабской весны" в 2011 году. Он также подчеркнул, что Ливией управляют не сами ливийцы, а иностранные державы.