05 февраля, 14:01

Происшествия

Разбивший стекло двери алкогольного магазина мужчина задержан в Москве

Фото: 77.мвд.рф

Сотрудники подразделения вневедомственной охраны столичного управления Росгвардии задержали мужчину, разбившего стекло в пункте продажи спиртного на юге Москвы, сообщило столичное управление ведомства в MAX.

По данным Росгвардии, во время патрулирования группа получила сигнал "тревога" с охраняемого объекта на улице Россошанской. Прибыв на место, росгвардейцы обнаружили 20-летнего жителя Подмосковья, который шумел, нецензурно выражался и в ходе конфликта разбил стекло входной двери торговой точки.

Нарушитель был задержан на месте происшествия. Для оформления и проведения разбирательства его доставили в отделение полиции.

Ранее сообщалось, что пассажир забрался на крышу самолета авиакомпании Vueling Airlines и задержал вылет в аэропорту Манисес в Валенсии. Мужчина танцевал, кричал на наземный персонал и устроил истерику. В итоге рейс задержался на 2 часа.

