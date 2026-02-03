Форма поиска по сайту

03 февраля, 13:08

Происшествия

Молодой человек проник в офис в центре Москвы, чтобы дождаться открытия метро

Фото: телеграм-канал "Росгвардия. Москва"

Правоохранители задержали 19-летнего молодого человека, который пробрался в офисное здание в центре столицы, чтобы дождаться там открытия метро. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве.

Во время ночного патрулирования сотрудники ведомства получили сигнал "Тревога" с одного из охраняемых объектов, расположенных на улице Усачева. Сотрудники управляющей компании сообщили правоохранителям, что неизвестный проник в закрытое помещение.

Вскоре на одной из лестниц был задержан 19-летний уроженец Московской области. Росгвардейцам он рассказал, что решил зайти в здание, поскольку замерз на улице. Нарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что 24-летний мужчина проник в музей на Никитском бульваре в Москве и устроил там погром.

Злоумышленник сломал окно второго этажа и попал внутрь здания. Там он разбил аквариум и повредил несколько дверей. При задержании мужчина сказал, что "не помнит" обстоятельств случившегося, но вину признал.

