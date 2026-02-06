Аэропорты Домодедово и Жуковский ограничили обслуживание рейсов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Аэропорты Домодедово и Жуковский временно ограничили обслуживание рейсов. Об этом предупредила в телеграм-канале пресс-служба Росавиации.

В частности, авиагавани перестали принимать и выпускать воздушные суда. Данные меры, по информации федерального агентства воздушного транспорта, обусловлены необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Немногим ранее аэропорт Шереметьево заключил договор на установку системы обнаружения и подавления БПЛА. Она необходима, в частности, для повышения эффективности обнаружения и подавления беспилотников в зоне транспортной безопасности аэровокзала и на подступах к ней на расстоянии до 3 тысяч метров.

Соглашение подписано с единственным участником закупки. Название компании не указано, но стоимость заказа составила 781,3 миллиона рублей.