Напавшую на сверстников в школе Красноярска девочку арестовали на два месяца

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Напавшую на сверстников в школе Красноярска ученицу арестовали до апреля 2026 года. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Инцидент в школе Красноярска, в ходе которого восьмиклассница подожгла ткань в кабинете и напала на нескольких учеников с предметом, напоминающим молоток, произошел 4 февраля.

В результате происшествия пострадали пятеро детей. Трое получили ожоги и были госпитализированы в ожоговый центр, двое других с черепно-мозговыми травмами доставлены в больницу № 20.

Трое пострадавших с ожогами находятся в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии, в сознании и дышат самостоятельно. По факту случившегося возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на убийство, халатности и нарушении требований безопасности при оказании услуг.