Прокуратура опубликовала кадры с места ЧП в красноярской школе

Видео: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края"

Прокуратура Красноярского края показала кадры из местной школы, где произошло нападение школьницы на учеников. Видеозапись опубликована в телеграм-канале ведомства.

В связи с инцидентом прокуратура организовала проверку. На место происшествия выехал прокурор Центрального района города. Правоохранители установят причины случившегося, а также проверят работу образовательных организаций и органов системы профилактики по предупреждению подобных случаев.

"Расследование возбужденных уголовных дел поставлено на контроль прокурора края", – добавили в ведомстве.

Красноярская школа подверглась нападению 4 февраля. По данным МВД, 8-классница бросила в кабинет с детьми горящую тряпку, а также ударила нескольких учеников предметом, похожим на молоток.

В результате ЧП пострадали 5 детей, 3 из них доставлены в ожоговый центр красноярской краевой больницы, еще 2 находятся в больнице № 20 в состоянии средней степени тяжести. У последних зафиксировали черепно-мозговые травмы.

По факту случившегося возбуждены 3 уголовных дела по статьям "Покушение на убийство", "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Как писали СМИ, нападавшую могли травить школьники якобы из-за странного поведения. Дети описали девочку как замкнутую. По информации источника, восьмиклассница держалась отстраненно и всегда выглядела немного испуганной.