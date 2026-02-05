Форма поиска по сайту

05 февраля, 11:37

Общество
Академик Румянцев: пик онкологии у детей приходится на возраст от 2 до 4 лет

Академик назвал возраст, на который приходится пик онкологии у детей

Фото: 123RF.com/choreograph

Пик детской заболеваемости онкологией в России приходится на возраст от 2 до 4 лет, сообщил президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев в беседе с РИА Новости.

Несмотря на то что существуют опухоли, которые имеют свои специфические периоды формирования, этот возраст является наиболее уязвимым периодом для развития данных заболеваний. Тенденция связана с тем, что большинство опухолей имеют внутриутробное происхождение и являются генетически обусловленными.

"То есть это генетически тригированные онкологические заболевания – это особенность детского возраста", – пояснил Румянцев.

В связи с этим опухоли центральной нервной системы, герминативно-клеточные, Вильмса, а также новообразования в почках или костях проявляются в достаточно раннем возрасте.

"Что касается гемобластоза, опухоли кроветворной иммунной системы, то это тоже этот же период", – заключил академик РАН.

В ноябре прошлого года Минздрав РФ разрешил использовать в клинической практике мРНК-вакцины для терапии меланомы и пептидной вакцины для терапии злокачественных новообразований.

Глава ведомства Михаил Мурашко уточнил, что это только начало применения подобных вакцин, поэтому еще предстоит оценить эффективность и безопасность такого лечения.

"Миллион вопросов": врач рассказал о профилактике онкологических заболеваний

