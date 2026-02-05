05 февраля, 15:04Транспорт
Движение временно закрыто на ряде улиц в центре Москвы
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Движение транспорта временно перекрыто на ряде центральных улиц столицы. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.
В настоящее время нет движения на Новоарбатском мосту по направлению в центр и на съезде с Конюшковской улицы на площадь Свободной России. Также проехать нельзя по Смоленской набережной и по пересечению улиц 1905 года и Мантулинской.
Кроме того, ограничения были введены на съезде с внешней стороны Садового кольца на улицу Новый Арбат по направлению в область. Также у водителей нет возможности проехать на Боровицкой площади.
Водителей призвали продумывать маршрут заранее и быть внимательными на дороге.
Ранее москвичей призывали пересесть на метро из-за возможных ограничений на дорогах города. Автомобилистов также просили избегать поездок в центр в часы пик, с 17:00 до 20:00.
