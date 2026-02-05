Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля, 13:21

Транспорт

Москвичей призвали пользоваться метро из-за ограничений на дорогах

Фото: Москва 24/Анна Селина

Локальные ограничения движения могут возникнуть в центре Москвы вечером 5 февраля. В связи с этим жителям и гостям столицы рекомендовали воспользоваться метрополитеном. Об этом сообщил столичный Дептранс.

В департаменте уточнили, что в вечернее время заторы ожидаются на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе улицы Сущевский Вал, на внешней стороне Садового кольца у Садовой-Самотечной улицы, а также на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе.

Автомобилистам посоветовали заранее планировать маршруты, закладывая больше времени на дорогу, и по возможности избегать центра города в часы пик с 17:00 до 20:00.

Ранее сообщалось, что в связи с проведением строительных работ до 22 марта будут действовать ограничения на участке бокового проезда улицы Милашенкова, вблизи дома 18а. Одна из полос движения окажется недоступной для автомобилистов.

Также до 20 марта движение транспорта будет ограничено в Академическом проезде из-за прокладки инженерных сетей.

Читайте также


транспортметрогород

Главное

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика