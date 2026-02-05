Москвичей призвали пользоваться метро из-за ограничений на дорогах

Фото: Москва 24/Анна Селина

Локальные ограничения движения могут возникнуть в центре Москвы вечером 5 февраля. В связи с этим жителям и гостям столицы рекомендовали воспользоваться метрополитеном. Об этом сообщил столичный Дептранс.

В департаменте уточнили, что в вечернее время заторы ожидаются на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе улицы Сущевский Вал, на внешней стороне Садового кольца у Садовой-Самотечной улицы, а также на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе.

Автомобилистам посоветовали заранее планировать маршруты, закладывая больше времени на дорогу, и по возможности избегать центра города в часы пик с 17:00 до 20:00.

Ранее сообщалось, что в связи с проведением строительных работ до 22 марта будут действовать ограничения на участке бокового проезда улицы Милашенкова, вблизи дома 18а. Одна из полос движения окажется недоступной для автомобилистов.

Также до 20 марта движение транспорта будет ограничено в Академическом проезде из-за прокладки инженерных сетей.