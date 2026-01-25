Движение транспорта ограничат в районе улицы Милашенкова с 26 января

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение автотранспорта ограничат в районе улицы Милашенкова с 26 января по 22 марта, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Ограничения связаны с проведением строительных работ. На участке бокового проезда улицы Милашенкова – в районе дома 18а по улице Милашенкова – будет недоступна для движения одна полоса.

Ранее столичный Дептранс предупредил, что движение транспорта будет ограничено в Академическом проезде с 26 января по 20 марта. Это связано с проведением со строительством инженерных сетей.

Также в департаменте сообщили, что движение транспорта ограничат в районе Новобутовского проезда в столице с 26 января по 6 марта. Для проезда будет недоступна одна полоса на участках Новобутовского проезда и улицы Скобелевская.