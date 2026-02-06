В России участились случаи мошенничества под видом записи к врачу

Фото: depositphotos/dedivan1923

Злоумышленники стали применять новую схему мошенничества, представляясь сотрудниками поликлиник. Об этом сообщает РИА Новости.

Злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками медицинского учреждения и под предлогом организационных изменений выманивают личные данные. По данным агентства, в одном из случаев мошенники сообщили москвичке об увольнении ее лечащего врача и предложили "переприкрепиться" к другому специалисту.

Вслед за этим ей поступил второй звонок – с требованием якобы для оформления к новому врачу "пересдать анализы" и пройти процедуру переоформления, сообщив конфиденциальную информацию.

Однако женщина выяснила, что прежний врач продолжал прием, запись к нему оставалась доступной, а указанный мошенниками новый специалист в поликлинике не значился.

Эксперты рекомендуют гражданам при получении подобных звонков не сообщать никаких персональных данных, а самостоятельно, по официальным номерам из проверенных источников, связаться со своей поликлиникой для уточнения информации.

Ранее в МВД предупредили россиян о новой схеме мошенничества в сфере онлайн-обучения. В ведомстве отметили, что злоумышленники представляются своим жертвам представителями онлайн-репетиторов, а потом просят реквизиты банковских карт якобы для оплаты занятия или возврата лишней суммы.