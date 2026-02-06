Форма поиска по сайту

06 февраля, 13:15

Общество

Снегопад начнется в Москве после 15:00

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Небольшой снегопад может начаться в Москве и Московской области 6 февраля после 15:00. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ, ссылаясь на последние прогностические данные.

По данным синоптиков, в первые 3 часа прирост снежного покрова, как ожидается, не превысит и 0,1 сантиметра, после чего интенсивность осадков может незначительно увеличиться. В общей сложности к 21:00 в столице прогнозируется выпадение не более 0,5 миллиметра осадков, что соответствует приросту снежного покрова до 0,5 сантиметра.

Более заметный снегопад ожидается в ночные и утренние часы субботы, 7 февраля. Метеорологи прогнозируют небольшой, а местами умеренный снег, количество осадков за этот период может составить до 2 миллиметров, а прирост снега – до 2 сантиметров.

В Гидрометцентре также отметили, что в субботу ожидается временное ослабление морозов, которые держатся в столичном регионе с конца января. Синоптики уточнили, что повышение температуры будет сопровождаться снегопадом от небольшой до местами умеренной интенсивности.

Предстоящей ночью температура воздуха в Москве ожидается на уровне минус 13–15 градусов, в Подмосковье – до минус 13–18. Днем в субботу в столице прогнозируется около минус 8–10 градусов, а по области – от минус 8 до минус 13 градусов.

До конца текущих суток в столичном регионе продолжает действовать повышенный оранжевый уровень погодной опасности, объявленный еще 30 января. Он предупреждает об опасных метеорологических условиях, способных вызвать чрезвычайные ситуации и нанести ущерб. Он связан с продолжительными морозами и сохранением аномально холодной погоды, при которой среднесуточная температура воздуха на 7–12 градусов ниже климатической нормы.

Ранее сообщалось, что плюсовая температура может прийти в Москву 13 февраля. Согласно прогнозам, в четверг, 12 февраля, температура резко повысится от минус 10 до 0 градусов. Также в эти дни будет идти мокрый снег.

Потепление ожидается в Москве 7 февраля

