Диетолог Соломатина назвала "Маргариту" самой полезной пиццей

Фото: Москва 24/Михаил Голденков

Пицца "Маргарита" с большим количеством томатов и на тонком тесте наиболее полезна для здоровья по сравнению с другими рецептами блюда. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

9 февраля отмечается Международный день пиццы. По словам эксперта, такое блюдо является достаточно калорийным: в одном куске в зависимости от ингредиентов может быть от 300 до 400 калорий. Поэтому пиццу рекомендуется есть не чаще одного раза в неделю.

Кроме того, надо учитывать, что в заведениях общепита в блюдо часто кладут продукты, которые необходимо скорее реализовать из-за срока годности. Они уже не совсем свежие и во многом потеряли питательную ценность, поэтому лучше всего готовить пиццу дома, отметила врач.





Елена Соломатина врач-диетолог, кандидат медицинских наук В целом же самой полезной можно назвать "Маргариту", так как ее основными ингредиентами являются помидоры и томатная паста, а они богаты ликопином. Этот растительный пигмент – мощнейший антиоксидант, который предотвращает старение организма, помогает предупредить развитие сердечно-сосудистых, а также онкологических заболеваний.

Соломатина отметила, что, согласно некоторым исследованиям, ликопин также защищает мужское здоровье, снижая риски развития рака предстательной железы.

"Идеально, если в пиццу также добавлена зелень, являющаяся хорошим источником клетчатки, витаминов и микроэлементов. И, конечно, в основе блюда должно быть совсем тонкое несдобное тесто. Еще лучше – приготовленное из цельнозерновой муки, которая по сравнению с рафинированной имеет более низкий гликемический индекс, а значит, не так резко поднимает уровень глюкозы в крови", – пояснила диетолог.

Самой же вредной пиццей врач назвала содержащую переработанное мясо – ветчину и различные колбасы. Особенно это касается копченых изделий, которые опасны наличием канцерогенов. К тому же такие мясные продукты имеют большое количество жира, что делает их очень калорийными.

"Также не лучшим вариантом будет пицца наподобие "Гавайской", то есть в которой находятся консервированные ананасы. В них нет витаминов, зато очень много сахара", – заключила Соломатина.

