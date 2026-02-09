Диетолог Соломатина назвала "Маргариту" самой полезной пиццей

09 февраля, 14:38Общество
Фото: Москва 24/Михаил Голденков
Пицца "Маргарита" с большим количеством томатов и на тонком тесте наиболее полезна для здоровья по сравнению с другими рецептами блюда. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
9 февраля отмечается Международный день пиццы. По словам эксперта, такое блюдо является достаточно калорийным: в одном куске в зависимости от ингредиентов может быть от 300 до 400 калорий. Поэтому пиццу рекомендуется есть не чаще одного раза в неделю.
Кроме того, надо учитывать, что в заведениях общепита в блюдо часто кладут продукты, которые необходимо скорее реализовать из-за срока годности. Они уже не совсем свежие и во многом потеряли питательную ценность, поэтому лучше всего готовить пиццу дома, отметила врач.
Соломатина отметила, что, согласно некоторым исследованиям, ликопин также защищает мужское здоровье, снижая риски развития рака предстательной железы.
"Идеально, если в пиццу также добавлена зелень, являющаяся хорошим источником клетчатки, витаминов и микроэлементов. И, конечно, в основе блюда должно быть совсем тонкое несдобное тесто. Еще лучше – приготовленное из цельнозерновой муки, которая по сравнению с рафинированной имеет более низкий гликемический индекс, а значит, не так резко поднимает уровень глюкозы в крови", – пояснила диетолог.
Самой же вредной пиццей врач назвала содержащую переработанное мясо – ветчину и различные колбасы. Особенно это касается копченых изделий, которые опасны наличием канцерогенов. К тому же такие мясные продукты имеют большое количество жира, что делает их очень калорийными.
"Также не лучшим вариантом будет пицца наподобие "Гавайской", то есть в которой находятся консервированные ананасы. В них нет витаминов, зато очень много сахара", – заключила Соломатина.
