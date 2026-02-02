Форма поиска по сайту

02 февраля, 08:00

Общество
Диетолог Залетова призвала добавлять семена чиа и льна в завтрак зимой

Диетолог рассказала, каким должен быть идеальный завтрак зимой

Фото: depositphotos/photodesign

Тыквенный суп-пюре и каша с чиа идеально подходят для зимнего завтрака, так как помогают поддержать иммунитет. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

По ее словам, зимний завтрак должен способствовать выполнению трех ключевых задач. Это поддержка иммунитета из-за высокой активности вирусов, компенсация дефицита витамина D, а также получение достаточного количества энергии в связи с ее дополнительной тратой на терморегуляцию.

При этом овсянка на молоке или воде станет одним из самых удачных вариантов. Она будет медленно усваиваться, давая длительное чувство сытости, отметила эксперт.

Овес содержит бета-глюкан – растворимую клетчатку, поддерживающую здоровый микробиом кишечника, в котором расположено примерно 70% иммунных клеток организма. Последним для работы необходим селен и цинк, их также много в злаках. К тому же, он содержит витамины группы В, помогающие бороться с усталостью и поддерживать работу нервной системы.
Татьяна Залетова
врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке

Эксперт отметила, что в кашу можно добавить столовую ложку семян чиа или льна, которые содержат клетчатку и омега-3 жирные кислоты, оказывающие противовоспалительное действие.

"Но семена льна необходимо употреблять только в молотом виде, иначе они не будут перевариваться и организм не получит ценных веществ", – отметила Залетова.

Также в качестве полезного топпинга подойдут замороженные ягоды, такие как черника, облепиха, смородина: в них много витамина С и антиоксидантов. Грецкие орехи или миндаль, богатые цинком и селеном, тоже станут хорошим дополнением к каше, добавила диетолог.

Чтобы чувство сытости держалось дольше, к завтраку можно добавить яйцо. Такой продукт является источником полноценного белка, который критически важен для синтеза иммуноглобулинов, отметила Залетова.

А в желтке содержатся витамин D и холин. Последний необходим для здоровья мозга и нервной системы, и это особенно актуально при "зимней хандре". Кроме этого, в яйцах есть лютеин и зеаксантин, поддерживающие здоровье зрения, которое страдает из-за ранних сумерек и искусственного света.
Татьяна Залетова
врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке

Подходящим вариантом зимнего завтрака Залетова также назвала теплый суп-пюре из тыквы или моркови. Такое блюдо быстро согревает, легко усваивается и, кроме клетчатки, содержит много бета-каротина – мощного антиоксиданта, защищающего слизистые оболочки. Они, в свою очередь, являются первым барьером для инфекций, пояснила Залетова.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, что во время болезни важно не перегружать желудочно-кишечный тракт, поэтому питание должно быть легким. При этом есть лучше небольшими порциями каждые 3–4 часа.

Трошина Любовь

