Гладков назвал сложной ситуацию в приграничье Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Ситуация в приграничье Белгородской области остается крайне тяжелой. С начала года там погиб 21 человек, еще 98 получили ранения, среди них 6 детей, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в мессенджере MAX.

По его словам, количество погибших по сравнению с аналогичным периодом 2025 года увеличилось в 10 раз.

"Вчера (2 февраля. – Прим. ред.) встречался с руководителями силовых структур, сегодня (3 февраля 2026 года. – Прим. ред.) с утра встречаемся с нашими подразделениями "БАРС-Белгород", "Орлан", с главами приграничных муниципалитетов, с представителями Минобороны. Будем усиливать защиту и крайне быстро принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности", – указал Гладков.

Ранее мирный житель погиб в результате украинской атаки на село Новая Таволжанка Шебекинского округа. Вражеские дроны нанесли удар по автомобилю, от полученных травм мужчина скончался. Глава Белгородской области выразил соболезнования родным и близким погибшего.