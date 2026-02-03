Активная область на Солнце обновила свой рекорд по числу сильных вспышек за сутки

Фото: depositphotos/I_g0rZh

Активная область на Солнце увеличилась в размерах на 50%, побив рекорд по числу мощных вспышек за сутки. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

В частности, 2 февраля ученые зафиксировали 18 солнечных вспышек класса М и Х по московскому времени и 19 – по всемирному.

"И в том и в другом случае это второе место за десятилетие. На первом по-прежнему находится 29 декабря 2024 года (23 события)", – добавили в лаборатории.

В настоящее время Солнце находится на фазе спада цикла и в ближайшие годы не вернется к максимальному уровню активности, заявлял ранее ученый Сергей Богачев. По его словам, пик текущего цикла был в 2024 году.

Несмотря на это, исследователь допустил проявление сильных всплесков на звезде в ближайшее время, уточняя, однако, что фаза полной депрессии наступит через 3–4 года.