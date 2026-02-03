Илон Маск не исключил, что в США началась новая гражданская война

Фото: AP Photo/Jeffrey Phelps

Новая гражданская война в США уже началась. Такое мнение американский предприниматель Илон Маск высказал в соцсети Х.

Он прокомментировал публикацию, автор которой назвал началом "Гражданской войны 2.0" противостояние Белого дома и либеральных сил, в том числе во время протестов из-за действий иммиграционной полиции.

"Кажется, так и есть", – написал Маск.

Ранее бизнесмен заявил, что белое население планеты может превратиться в практически вымерший вид. Подобный комментарий Маск оставил под постом одного из пользователей, в котором говорится, что 100 лет назад глобальное население белых людей было примерно 35%, 50 лет назад – 20%, 25 лет назад – 15%, а на данный момент показатель составляет лишь 8%.