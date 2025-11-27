Форма поиска по сайту

27 ноября, 06:38

Политика

Маск призвал к радикальным мерам после стрельбы в Вашингтоне

Фото: ТАСС/AP/Allison Robbert

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск заявил о необходимости радикальных мер после нападения на нацгвардейцев в центре Вашингтона. Об этом предприниматель написал в соцсети X.

"Сколько еще невинных людей должно погибнуть, чтобы реформировать нашу несовершенную систему? Необходимы радикальные меры", – указал Маск.

Он также выразил слова соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.

Стрельба произошла в нескольких кварталах от Белого дома в Вашингтоне 26 ноября. Неизвестный открыл огонь по двум бойцам Национальной гвардии. Вскоре полиция задержала подозреваемого.

Несмотря на сообщения о гибели нацгвардейцев, по другим данным, они находятся в критическом состоянии в больнице. Президент США Дональд Трамп заявил, что злоумышленник понесет суровое наказание за свое преступление.

По его данным, напавший на бойцов прибыл в США из Афганистана в сентябре 2021 года. Трамп подчеркнул, что власти не станут терпеть атаки со стороны тех, кто прибыл в страну нелегально. В связи с этим он потребовал провести проверку каждого афганца, прибывшего в США при экс-лидере Джо Байдене.

Стрельба произошла у Белого дома в центре Вашингтона

