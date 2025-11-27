ФБР опровергло информацию о гибели нацгвардейцев после стрельбы в Вашингтоне

Фото: depositphotos/jo_poker

Сотрудники Нацгвардии, пострадавшие в результате стрельбы в центре Вашингтона, остаются в критическом состоянии. Об этом заявил директор ФБР Кэш Патель на фоне сообщений о гибели раненых военнослужащих.

О смерти нацгвардейцев после стрельбы в Вашингтоне ранее сообщил губернатор Западной Вирджинии Патрик Морриси. Вместе с тем он уточнил, что данная информация нуждается в уточнении.

"Я хочу обратиться к американцам и всему миру: пожалуйста, молитесь за этих храбрых воинов, находящихся в критическом состоянии, и за их семьи. Они служат нашей стране, защищают обычных американцев и людей по всему миру в столице нашей нации", – приводит РИА Новости слова Пателя.

Сотрудники ФБР возглавят расследование стрельбы совместно с межведомственными партнерами, включая министерство внутренней безопасности и секретную службу США.

По данным помощника главы полиции Вашингтона Джеффри Кэрролла, открывший стрельбу в Вашингтоне, вероятнее всего, действовал в одиночку.

Власти США направят в Вашингтон дополнительно 500 военнослужащих Нацгвардии после произошедшего, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет. По его словам, с соответствующей просьбой обратился к нему президент США Дональд Трамп.

Стрельба произошла в нескольких кварталах от Белого дома в Вашингтоне 26 ноября. Неизвестный открыл огонь по двум бойцам Национальной гвардии. Стрелявшего задержали, а место происшествия было оцеплено.

Трамп назвал злоумышленника "животным", подчеркнув, что он понесет очень суровое наказание за покушение на нацгвардейцев. Президент также выразил слова поддержки военнослужащим.

Федеральные агенты США и прочие правоохранители находятся на месте ЧП и продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.