00:12

Происшествия

Пострадавшие при стрельбе в Вашингтоне нацгвардейцы скончались в больнице

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Оба бойца Национальной гвардии, пострадавшие во время стрельбы возле Белого дома в Вашингтоне, скончались от полученных ранений. Об этом сообщил губернатор Западной Вирджинии Патрик Морриси.

Он добавил, что власти штата находятся в постоянном контакте с федеральным правительством по мере продолжения расследования.

"Весь наш штат скорбит вместе с их семьями, близкими и сообществом гвардейцев. Западная Вирджиния никогда не забудет их службу и их жертву, и мы будем требовать полной ответственности за этот ужасный акт", – подчеркнул Морриси.

На место стрельбы уже прибыли федеральные агенты США, сообщила генпрокурор Пэм Бонди. В свою очередь, глава ФБР Кэш Патель заявил, что его ведомство также оказывает содействие расследованию дела.

Вместе с тем власти США пока не установили мотивы преступника, сообщил вице-президент Джей Ди Вэнс. Специалисты продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

Стрельба произошла в нескольких кварталах от Белого дома в Вашингтоне. Неизвестный открыл огонь по двум бойцам Национальной гвардии. Полиции удалось задержать подозреваемого в стрельбе. Место происшествия было оцеплено.

Президент США Дональд Трамп назвал стрелявшего "животным", подчеркнув, что он понесет очень суровое наказание за свой поступок. Американский лидер также выразил слова поддержки бойцам Нацгвардии.

Стрельба произошла у Белого дома в центре Вашингтона

