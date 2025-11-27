Пострадавшие при стрельбе в Вашингтоне нацгвардейцы скончались в больнице

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Оба бойца Национальной гвардии, пострадавшие во время стрельбы возле Белого дома в Вашингтоне, скончались от полученных ранений. Об этом сообщил губернатор Западной Вирджинии Патрик Морриси.

Он добавил, что власти штата находятся в постоянном контакте с федеральным правительством по мере продолжения расследования.

"Весь наш штат скорбит вместе с их семьями, близкими и сообществом гвардейцев. Западная Вирджиния никогда не забудет их службу и их жертву, и мы будем требовать полной ответственности за этот ужасный акт", – подчеркнул Морриси.

На место стрельбы уже прибыли федеральные агенты США, сообщила генпрокурор Пэм Бонди. В свою очередь, глава ФБР Кэш Патель заявил, что его ведомство также оказывает содействие расследованию дела.

Вместе с тем власти США пока не установили мотивы преступника, сообщил вице-президент Джей Ди Вэнс. Специалисты продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

Стрельба произошла в нескольких кварталах от Белого дома в Вашингтоне. Неизвестный открыл огонь по двум бойцам Национальной гвардии. Полиции удалось задержать подозреваемого в стрельбе. Место происшествия было оцеплено.

Президент США Дональд Трамп назвал стрелявшего "животным", подчеркнув, что он понесет очень суровое наказание за свой поступок. Американский лидер также выразил слова поддержки бойцам Нацгвардии.