Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 ноября, 14:22

Происшествия

Пять человек ранены в результате стрельбы в Сухуме

Фото: РИА Новости/Sputnik/Томас Тхайцук

Пять человек получили ранения при стрельбе в Сухуме. Об этом сообщил глава МВД Абхазии Роберт Киут, его слова передает пресс-служба ведомства.

При этом, как указал министр, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. Киут предупредил, что в городе объявлен план-перехват для задержания подозреваемых в совершении преступления.

"В оперативных мероприятиях задействованы подразделения управления уголовного розыска и СОБР МВД, УВД по Сухуму", – сказано в сообщении.

О произошедшем уже доложили президенту страны Бадру Гунбу.

Ранее стрельба произошла в западной части Сиднея. Всего прозвучало около 100 выстрелов. Стрельба велась без разбора по проезжающим автомобилям, включая машины правоохранителей.

В результате пострадали 20 человек. Подозреваемый в нападении был задержан. Им оказался 60-летний мужчина.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика