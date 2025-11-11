Пять человек ранены в результате стрельбы в Сухуме

Фото: РИА Новости/Sputnik/Томас Тхайцук

Пять человек получили ранения при стрельбе в Сухуме. Об этом сообщил глава МВД Абхазии Роберт Киут, его слова передает пресс-служба ведомства.

При этом, как указал министр, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. Киут предупредил, что в городе объявлен план-перехват для задержания подозреваемых в совершении преступления.

"В оперативных мероприятиях задействованы подразделения управления уголовного розыска и СОБР МВД, УВД по Сухуму", – сказано в сообщении.

О произошедшем уже доложили президенту страны Бадру Гунбу.

Ранее стрельба произошла в западной части Сиднея. Всего прозвучало около 100 выстрелов. Стрельба велась без разбора по проезжающим автомобилям, включая машины правоохранителей.

В результате пострадали 20 человек. Подозреваемый в нападении был задержан. Им оказался 60-летний мужчина.

