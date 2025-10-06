News: не менее 17 человек пострадали в результате стрельбы в Сиднее

Фото: depositphotos/zimmytws

Около 17 человек пострадали в результате стрельбы в австралийском Сиднее в воскресенье, 5 октября. Об этом сообщает новостной портал News.

По информации местной полиции, в западной части города прозвучало около 100 выстрелов, в результате которых не менее одного человека получили огнестрельное ранение и 16 человек пострадали.

При этом стрельба велась без разбора по проезжающим автомобилям, включая машины полицейских.

Подозреваемый в нападении 60-летний мужчина был задержан. Подробности инцидента выясняются.

Ранее два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в штате Алабама, США. Согласно данным полиции, перестрелка произошла посреди посетителей клуба. Всего пострадало 12 человек.