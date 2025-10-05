Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе Алабамы

Фото: 123RF/vitold3212

Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в Монтгомери, штат Алабама. Об этом сообщил начальник полиции города, слова которого привел телеканал CBS.

"Это были две стороны, которые стреляли друг в друга посреди толпы. <...> Мы сделаем все необходимое, чтобы собрать доказательства и найти причастных к этому лиц", – рассказал полицейский.

По его словам, пострадали 12 человек. Из них трое находятся в критическом состоянии в больнице. Полиция пока не предъявила обвинений никому из подозреваемых.

Ранее трое сотрудников полиции погибли во время перестрелки в американском штате Пенсильвания. Еще двое были тяжело ранены. Как сообщали СМИ, мужчина открыл по полицейским огонь, когда те пришли по адресу с судебным ордером. После произошедшего стрелок покончил с собой.

До этого несколько выстрелов были слышны в военно-морской академии США в Аннаполисе штата Мэриленд. По информации СМИ, стрельбу мог организовать один из кадетов.