05 октября, 19:52Происшествия
Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе Алабамы
Фото: 123RF/vitold3212
Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в Монтгомери, штат Алабама. Об этом сообщил начальник полиции города, слова которого привел телеканал CBS.
"Это были две стороны, которые стреляли друг в друга посреди толпы. <...> Мы сделаем все необходимое, чтобы собрать доказательства и найти причастных к этому лиц", – рассказал полицейский.
По его словам, пострадали 12 человек. Из них трое находятся в критическом состоянии в больнице. Полиция пока не предъявила обвинений никому из подозреваемых.
Ранее трое сотрудников полиции погибли во время перестрелки в американском штате Пенсильвания. Еще двое были тяжело ранены. Как сообщали СМИ, мужчина открыл по полицейским огонь, когда те пришли по адресу с судебным ордером. После произошедшего стрелок покончил с собой.
До этого несколько выстрелов были слышны в военно-морской академии США в Аннаполисе штата Мэриленд. По информации СМИ, стрельбу мог организовать один из кадетов.
