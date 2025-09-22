Полицейские застрелили подростка на глазах у детей в Нидерландах

Фото: depositphotos/Ivankmit

Полиция застрелила 15-летнего подростка в муниципалитете Капелле-ан-ден-Эйссел, расположенном недалеко от Роттердама. ЧП случилось в McDonald's на глазах у маленьких детей. Об этом сообщил мэр населенного пункта Джуст Манусама, передает Life.ru.

Предварительно установлено, что молодой человек якобы угрожал владельцу велосипеда. По словам мэра, он направил на мужчину пистолет, чтобы украсть его транспорт. Однако Манусама призвал избегать поспешных выводов о произошедшем до завершения официального расследования.

"Только тогда можно будет делать выводы. Поэтому я призываю всех не строить догадки и дождаться результатов расследования", – подчеркнул мэр Капелле-ан-ден-Эйссел.

Манусама выразил соболезнования родственникам погибшего. Также мэр заявил, что произошедшее могло травмирующе сказаться на тех, кто стал свидетелем инцидента.

Ранее 3 сотрудников полиции погибли во время перестрелки в Пенсильвании. Еще 2 были тяжело ранены. Как сообщали СМИ, мужчина открыл по полицейским огонь, когда те пришли по адресу с судебным ордером. После произошедшего стрелок покончил с собой.

