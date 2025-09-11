Стрельба произошла в школе штата Колорадо

Фото: ТАСС/AP/Michael Woods

Не менее двух учеников пострадали при стрельбе в старшей школе американского штата Колорадо. Об этом сообщает офис местного шерифа.

Раненых госпитализировали в ближайшую больницу. О задержании стрелявшего пока не сообщалось, подробности инцидента выясняются.

Незадолго до этого произошло покушение на консервативного блогера и активиста Чарли Кирка во время его выступления в американском университете штата Юта. Позже он скончался от полученных огнестрельных ранений. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье погибшего.

Вскоре после покушения сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в стрельбе. По данным СМИ, им оказался демократ Майкл Мэллинсон. Однако позже в университете штата заявили, что Мэллинсон не был стрелком, а настоящий преступник так и не был обнаружен.