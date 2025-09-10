AP: блогер Кирк находится в критическом состоянии после покушения

Фото: телеграм-канал SHOT

Американский консервативный блогер и активист Чарли Кирк, на которого было совершено покушение в штате Юта, находится в критическом состоянии. Об этом сообщает издание Associated Press со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации Fox News, стрелявшим оказался Майкл Мэллинсон. Он является зарегистрированным демократом в штате Юта.

Губернатор штата Спенсер Кокс сообщил, что продолжает получать информацию от правоохранителей после совершенного покушения. Власти пообещали своевременно предоставлять обновленные данные.

Покушение на Кирка произошло во время его выступления в местном университете. Мероприятие прервали, и раненого унесла охрана. Позже полицейские задержали подозреваемого в покушении, его также эвакуировали с места происшествия.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на инцидент, назвав Кирка "отличным парнем сверху донизу" и призвав молиться за него.