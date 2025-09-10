Подозреваемый в нападении на блогера Кирка задержан

Фото: телеграм-канал SHOT

Подозреваемый в нападении на консервативного политика и блогера Чарли Кирка задержан, сообщил Университет долины Юта в соцсети Х.

В учреждении уточнили, что пострадавшего эвакуировала с места происшествия охрана. Полиция кампуса проводит расследование.

Кирк получил огнестрельное ранение вечером 10 сентября во время выступления в университете штата. Мероприятие прервали, а пострадавшего унесла охрана.

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал блогера "отличным парнем" и призвал молиться за него.