10 сентября, 22:39Происшествия
Подозреваемый в нападении на блогера Кирка задержан
Фото: телеграм-канал SHOT
Подозреваемый в нападении на консервативного политика и блогера Чарли Кирка задержан, сообщил Университет долины Юта в соцсети Х.
В учреждении уточнили, что пострадавшего эвакуировала с места происшествия охрана. Полиция кампуса проводит расследование.
Кирк получил огнестрельное ранение вечером 10 сентября во время выступления в университете штата. Мероприятие прервали, а пострадавшего унесла охрана.
Глава Белого дома Дональд Трамп назвал блогера "отличным парнем" и призвал молиться за него.
