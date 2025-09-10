Неизвестный выстрелил в американского блогера Чарли Кирка в Юте

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Неизвестный выстрелил в политического активиста и радиоведущего Чарли Кирка во время его выступления в американском университете штата Юта, сообщает телеканал NBC News.

По словам журналистов, мероприятие прервали, а раненого унесла охрана.

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social отреагировал на инцидент. Он назвал Кирка "отличным парнем сверху донизу" и призвал молиться за него.

Ранее стрельба произошла в католической школе в американском Миннеаполисе. В результате погибли двое детей, пострадали 17 человек, в том числе 14 подростков.

Как рассказали в полиции, нападавшим оказался 20-летний мужчина. Он открыл огонь из винтовки, дробовика и пистолета снаружи здания через окна. После случившегося он покончил с собой.

ФБР расценило стрельбу как акт терроризма и преступление на почве ненависти.