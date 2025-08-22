Стрельба произошла в одном из университетов Филадельфии

Фото: 123RF/stockdeca

Администрация университета Вилланова, расположенного в пригороде американского города Филадельфия, сообщила о стрельбе на территории вуза. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте учебного заведения.

Отмечается, что полицейские уже начали поиски стрелявшего. Студентов и сотрудников университета попросили оставаться в укрытиях и держаться подальше от холла юридического факультета, где, предположительно, во время мероприятия был открыт огонь.

Ранее стрельба произошла в университете Эмори в штате Джорджия. Телеканал NBC со ссылкой на местные власти сообщал, что прибывшие сотрудники полиции ликвидировали стрелка.

Однако в ходе перестрелки был ранен один полицейский. Его госпитализировали в больницу в критическом состоянии. Вскоре врачи констатировали его смерть.