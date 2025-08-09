09 августа, 03:45Происшествия
В американском университете Эмори произошла стрельба
Фото: 123RF/stockdeca
В университете Эмори в американском штате Джорджия произошла стрельба вечером в пятницу, 8 августа. Об этом сообщило руководство учебного заведения в соцсети X.
Звуки выстрелов были слышны в одном из кампусов университета. Руководство призвало студентов и сотрудников избегать зоны происшествия.
Позже телеканал NBC со ссылкой на местные власти сообщил, что прибывшие сотрудники полиции ликвидировали подозреваемого стрелка. В ходе перестрелки был ранен один полицейский, его госпитализировали.
Мэр города Атланта, где находится университет, Андре Диккенс в эфире телеканала заявил, что пострадавших и жертв среди гражданского населения нет.
Ранее неизвестный мужчина открыл стрельбу из винтовки в центре Манхэттена в Нью-Йорке. Злоумышленник в бронежилете вошел внутрь одного из небоскребов делового района, в котором находятся штаб-квартиры компании Blackstone и Национальной футбольной лиги (NFL) США.