В американском университете Эмори произошла стрельба

Фото: 123RF/stockdeca

В университете Эмори в американском штате Джорджия произошла стрельба вечером в пятницу, 8 августа. Об этом сообщило руководство учебного заведения в соцсети X.

Звуки выстрелов были слышны в одном из кампусов университета. Руководство призвало студентов и сотрудников избегать зоны происшествия.

Позже телеканал NBC со ссылкой на местные власти сообщил, что прибывшие сотрудники полиции ликвидировали подозреваемого стрелка. В ходе перестрелки был ранен один полицейский, его госпитализировали.

Мэр города Атланта, где находится университет, Андре Диккенс в эфире телеканала заявил, что пострадавших и жертв среди гражданского населения нет.

Ранее неизвестный мужчина открыл стрельбу из винтовки в центре Манхэттена в Нью-Йорке. Злоумышленник в бронежилете вошел внутрь одного из небоскребов делового района, в котором находятся штаб-квартиры компании Blackstone и Национальной футбольной лиги (NFL) США.