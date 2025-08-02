Четыре человека погибли в результате стрельбы в США

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Четыре человека погибли в результате стрельбы в баре в американском городе Анаконда штата Монтана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местные власти.

Полицейские уже ведут поиски подозреваемого стрелка – Майкла Пола Брауна. Отмечается, что он все еще может быть вооружен и опасен. Правоохранители порекомендовали местным жителям не приближаться к району стрельбы.

Губернатор Монтаны Грег Джанфорте заявил, что внимательно следит за ситуацией в Анаконде. Мотивы злоумышленника пока не уточняются.

Ранее неизвестный мужчина открыл стрельбу из винтовки в центре Манхэттена в Нью-Йорке. Злоумышленник в бронежилете вошел внутрь одного из небоскребов делового района, в котором находятся штаб-квартиры компании Blackstone и Национальной футбольной лиги (NFL) США. Стрелявший забаррикадировался, а затем был найден мертвым на 33-м этаже небоскреба.

В результате происшествия погибли по меньшей мере пять человек, в том числе один полицейский. Еще шесть человек получили тяжелые огнестрельные ранения.