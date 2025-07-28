Стрельба произошла в казино в американском штате Невада

Фото: ТАСС/AP/Andy Barron

Стрельба произошла в казино Grand Sierra Resort and Casino в городе Рино американского штата Невада. Об этом сообщается на странице местной полиции в соцсети Х.

Правоохранители уже задержали подозреваемого. Тем не менее полиция призвала граждан не приближаться к месту происшествия, добавив, что опасность для общества отсутствует.

В посте не уточняется число пострадавших и их состояние, однако местные СМИ, ссылаясь на власти, сообщают, что в результате инцидента погибли два человека и еще четверо получили ранения, включая самого стрелка.

Ранее четыре человека погибли во время стрельбы на рынке в столице Таиланда Бангкоке. По версии журналистов, стрельбу открыл мужчина. Среди погибших оказались продавец и три сотрудника охраны.

До этого шесть человек пострадали из-за стрельбы в городе Колорадо-Спрингс в американском штате Колорадо. Из них четверо были госпитализированы, двое приехали в медучреждения сами. Один из раненых находился в критическом состоянии.