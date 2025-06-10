10 июня, 14:53Происшествия
Полиция подтвердила гибель 10 человек при стрельбе в школе Австрии
Фото: Kleine Zeitung via AP
В результате стрельбы в школе в австрийском Граце погибли 9 человек, а также сам напавший. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию Штирии.
"Подтверждено 10 погибших, включая самого нападавшего, и несколько тяжелораненых", – говорится в сообщении правоохранителей в соцсети Х.
Отмечается, что полиция в настоящий момент исходит из того, что нападавший действовал в одиночку.
ЧП произошло 10 июня. По словам правоохранителей, стрельбу устроил ученик.
По меньшей мере 28 пострадавших были доставлены в медицинские учреждения. Многие находятся в тяжелом состоянии. В числе тех, кто получил тяжелые ранения, оказались как учащиеся, так и преподаватели, уточняли СМИ.
Журналисты утверждали, что устроивший нападение ученик считал себя жертвой травли. Стрельба велась в двух классах школы. Правоохранители нашли тело злоумышленника без признаков жизни в одном из школьных туалетов.
В связи с ЧП австрийское правительство отменило все внутриполитические мероприятия. В посольстве России в Австрии уточнили, что на данный момент не получали обращений от россиян в связи со стрельбой в школе.