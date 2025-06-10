AUF1: число погибших при стрельбе в школе в Австрии возросло до 11

Фото: телеграм-канал AUF1

Число погибших при стрельбе в школе в австрийском городе Грац возросло до 11 человек, передает портал AUF1.

Согласно его данным, тяжелораненых на вертолете доставляют в ближайшие медицинские учреждения.

К настоящему моменту в образовательном учреждении проведена полная эвакуация, сообщили на странице местной полиции в соцсети Х. Там же заверили, что опасности больше нет.

ЧП произошло рано утром 10 июня. Нападение совершил ученик школы BORG, выяснили правоохранители.

В числе тех, кто получил тяжелые ранения, оказались как учащиеся, так и преподаватели, уточняли СМИ. По их версии, злоумышленник стрелял в двух классах. Он погиб. Журналисты также предположили, что нападавших было двое.