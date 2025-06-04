Один человек погиб при стрельбе в Торонто

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Один человек погиб в результате стрельбы в канадском Торонто. Об этом местная полиция сообщила в соцсети Х.

По словам правоохранителей, еще пятеро получили огнестрельные ранения, они госпитализированы. Всего свидетели слышали около 20 выстрелов, передает телеканал CTV.

Ранее шесть человек пострадали из-за стрельбы в городе Колорадо-Спрингс в американском штате Колорадо. Четверо были доставлены в больницы, еще двое приехали самостоятельно. Причем один из раненых находился в критическом состоянии.

Согласно предварительной информации, инцидент произошел в ходе конфликта между несколькими гражданами. Более подробная информация будет известна по результатам расследования.

Кроме того, стрельба произошла в штате Южная Каролина. Там ранения получили как минимум 11 человек.