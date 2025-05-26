AP: не менее 11 человек пострадали при стрельбе в Южной Каролине

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Стрельба произошла в американском штате Южная Каролина. В результате как минимум 11 человек пострадали, сообщает агентство Associated Press.

По данным СМИ, инцидент произошел в населенном пункте Литтл-Ривер.

Ранее в Вашингтоне около еврейского музея были убиты два сотрудника израильского посольства. Местные власти организовали расследование инцидента и пообещали привлечь нападавшего к ответственности.

Подозреваемый в преступлении Элайас Родригес косвенно признал причастность к убийству дипломатов. В полиции рассказали, что после инцидента он зашел в музей, где его задержала охрана. Мужчина также показал, где выбросил оружие.

До этого в мексиканском городе Тексистепек кандидата в местные мэры Есению Лару Гутьеррес застрелили во время встречи с избирателями. Нападение произошло во время митинга Гутьеррес. Вместе с ней были убиты три человека, еще трое получили ранения.

