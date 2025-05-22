Подозреваемый в убийстве в Вашингтоне косвенно признал причастность к стрельбе

Фото: ТАСС/АР/Rod Lamkey

Элайас Родригес, которого подозревают в убийстве сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне, косвенно признал свою причастность к преступлению. Об этом рассказала начальник департамента полиции Памела Смит во время брифинга мэра города Мюриэл Баузер, передает РИА Новости.

По словам Смит, злоумышленник после произошедшего зашел в музей и был задержан охраной мероприятия. В этот момент он показал, где выбросил оружие, добавила начальник столичного департамента полиции. В настоящее время орудие изъято.

"Он дал понять, что это он совершил преступление", – подчеркнула Смит, выразив вместе с мэром Вашингтона искренние соболезнования родственникам погибших и посетителям Столичного еврейского музея.

Двое сотрудников израильского посольства в Вашингтоне были убиты 22 мая рядом с еврейским музеем, который расположен в американском штате.

Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон назвал случившееся подлым актом антисемитского терроризма, а президент США Дональд Трамп призвал прекратить убийства, "основанные на антисемитизме". Он подчеркнул, что в Штатах нет места ненависти и радикализму.

